Muğla'da okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 öğrenci yaralandı - Haberler
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Muğla'da okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 öğrenci yaralandı

Muğla'da okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 öğrenci yaralandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 öğrenci yaralandı.

DENİZLİ (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 öğrenci yaralandı.

M.Ü'nün kullandığı 48 M 0915 plakalı otomobil, Muğla- Denizli kara yolu Yeniköy mevkisinde N.Y. yönetimindeki 48 S 0199 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Kazada, servisteki 3 öğrenci yaralandı.

Ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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