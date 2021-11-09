Muğla'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Menteşe Borsa İstanbul Ortaokulu'nda "Ailemin ve Ülkemin Polisiyim" projesi kapsamında 3. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi.

Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun da katıldığı programda, Dilberoğlu öğrencilerle sohbet ederek trafikte uyulması gereken kuralları hatırlattı, ailelerini bu yönde uyarmaları istendi.

Öğrencilerin trafikte kural ihlali yapan ailelerini, okula gelirken servis şoförlerini uyarlamalarının hedeflendiği proje kapsamında eğitim alan öğrenciler "trafik görev sözü" verdi.

Proje kapsamında, öğrencilere görev ve sorumluluklar verilerek sosyal etkinlikler içinde olmaları, aile bireylerinin trafik kazaları ile ilgili farkındalığın yükseltilmesi, model oluşturulması ve il genelinde bu alandaki eksikliği ortadan kaldıracak nitelikte etkili bir trafik eğitimi verilmesi amaçlanıyor.

Programa, Muğla Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Kayhan Dadaşoğlu ile trafik ekipleri katıldı.

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