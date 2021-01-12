Muğla'da öğrencilere tablet hediye edildi
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Muğla'da öğrencilere tablet hediye edildi

12.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:20
Muğla'da öğrencilere tablet hediye edildi

Muğla'da, Menteşe Belediyesince 110 öğrenciye tablet bilgisayar hediye edildi.

Muğla'da, Menteşe Belediyesince 110 öğrenciye tablet bilgisayar hediye edildi.

Menteşe Belediyesi, interneti ve bilgisayarı olmayan öğrenciler için kampanya başlattı.

Kampanyada temin edilen 110 tablet bilgisayar, Belediye hizmet binası önünde düzenlenen törenle öğrencilere dağıtıldı.

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaptıkğı açıklamada, kampanya kapsamında kendilerine ulaşan 110 talebi hemen değerlendirmeye aldıklarını söyledi.

Uzaktan eğitimin devam ettiği süreçte çocukların uzaktan eğitime erişmede herhangi bir zorluk yaşamaması için çalıştıklarını belirten Gümüş, "Çocuklarımız geleceğimiz. Onların eğitimli, bilinçli, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan aydın bireyler olarak yetişmeleri için eğitimlerine destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Öğrenciler ve veliler hediye edilen tabletler için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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