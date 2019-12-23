Muğla'da öğrencilerden "LÖSEV dükkanı"

23.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:48

Köyceğiz Fen Lisesi öğrencileri tarafından "LÖSEV dükkanı" açtı.

Öğrencilerin evlerinden getirdikleri, kitap, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri açılan standa satışa sunuldu.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, her güzel fikri desteklemeye hazır olduklarını, yapılan iyi şeylerin toplumu daima ileriye taşıyacağını dile getirdi.

Öğrencilerden Sıla Keskin de etkinliğe büyük ilgi gösterildiğini, ürünlerin kısa sürede tükendiğini belirterek, "Satışlardan elde edilen gelirin tamamı LÖSEV dükkan hesap numaralarına yatırılacaktır." dedi.

Kampanyaya, öğretmen Taner Nebioğlu ve okul idaresi de destek verdi.

Kaynak: AA