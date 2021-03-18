Muğla'da öğrenciler Türkçe ve İngilizce yazılı dövizlerle maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu
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Muğla'da öğrenciler Türkçe ve İngilizce yazılı dövizlerle maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu

18.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:20
Muğla'da öğrenciler Türkçe ve İngilizce yazılı dövizlerle maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu

Muğla'nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde öğrenciler, taşıdıkları Türkçe ve İngilizce maske, mesafe, hijyen yazılı dövizlerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekti.

Muğla'nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde öğrenciler, taşıdıkları Türkçe ve İngilizce maske, mesafe, hijyen yazılı dövizlerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekti.

Marmaris'in farklı noktalarındaki liselerden hareket eden öğrenciler, "Haydi Muğla, önce sarıya sonra Marmaris'in mavisine", "Maske, mesafe, temizlik, okulumuzu özledik", "Okulumuza dönmemiz için tedbirli olmayı seçin", "Kendi sağlını da benim sağlımı da düşün" gibi dövizler ve kollarına taktıkları mavi kurdelelerle Atatürk Meydanı'na geldi.

Meydanlar, Yat Limanı, Kapalı Çarşı Uzunyalı Plajı yolunda maskesi olmayan vatandaşlara ve turistlere maske dağıtan öğrenciler, sosyal mesafeye dikkati çekmek için bir süre oturdu.

Meydanda ve yürüyüş boyunca megafonla "Maske tak" şarkısını dinleten öğrencilere, öğretmenleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan da eşlik etti.

Farkındalık oluşturmak istediler

Köyceğiz ilçesinde de benzer bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte ilçe merkezinde döviz taşıyan öğrenciler, vatandaşların takdirini topladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, öğrencilerin yaptıkları etkinlikle farkındalık oluşturduğunu belirterek, "Aynı zamanda diğer öğrencilerimize rol model olan bu etkinlikte emeği geçen öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu tarz etkinliklerin salgını önleme konusunda aktif rol oynamasını diliyorum." dedi.

Etkinliğe katılanlardan Ahmet Doğukan Uras da okulların tamamen açılması ve gönül rahatlığıyla sokakta oynayabilmek için tedbirlere dikkati çekmek istediklerini kaydetti.

Esnaf Soner Hava ise "Çocukların duyarlı olmalarına çok sevindim. Biz de elimizden geldiğince temizlik, maske, mesafeye dikkat ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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