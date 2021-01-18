Muğla'da öğrenciler sokağa çıkma kısıtlamasında aileleriyle tasarım yaptı

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, "Evde Kal, Tasarım Yap" kampanyası kapsamında, aileler çocuklarıyla yeteneklerini keşfetti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrenci ve velilere "Bu hafta sonu da evde kalıyoruz, STEM ile tasarım yapıyoruz" çağrısında bulunuldu.

Çağrıya kulak veren öğrenciler, sokağa çıkma kısıtlamasında aileleriyle edindikleri teorik bilgileri pratiğe döktü. Öğrenciler, evde küçük ve basit malzemelerle oluşturdukları öğretici ve eğlendirici STEM tasarımlarını, sosyal medyada sergileme imkanı buldular. Robottan, su değirmenine, kuş yuvasından, paraşüte kadar birbirinden farklı, ürünler il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

#Muğlaevdekaltasarımyap etiketiyle paylaşılan fotoğraflar, sosyal medyada beğeni topladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, sokağa çıkma kısıtlamasında müdürlükçe planlanan etkinliklere ailelerin katılımından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bu hafta sonu da farkındalık oluşturmak adına çocuklardan STEM tasarımları yapmalarını istediklerini belirten Töre, "Gördük ki geleceğin mucitleri Muğla'da STEM'le yetişiyor. Çocuklarımızın paylaşımlarını keyifle takip ettim ve gurur duydum. Onlara rehberlik eden öğretmenlerime ve destek veren velilerime sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

STEM'in dünyada eğitim trendlerinden biri olduğuna dikkat çeken Töre, hızla değişen ve dönüşen yeni dünya düzeninde, öğrencilerin 21. yüzyıl yaşam becerilerini donanmasının büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç