Muğla'da öğrenciler okullarının sokağına limon fidanları dikti
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Muğla'da öğrenciler okullarının sokağına limon fidanları dikti

Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla'da öğrenciler okullarının sokağına limon fidanları dikti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir lisenin öğrencileri okullarının sokağına limon fidanları dikti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir lisenin öğrencileri okullarının sokağına limon fidanları dikti.

Marmaris 75. Yıl Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Marmaris Belediyesinin desteğiyle okullarına giden iki sokakta 50 limon fidesini toprakla buluşturdu.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ve Okul Müdürü Aygül Kaya da öğrencilere eşlik ederek fidanlara can suyunu verdi.

Dikimin ardından Marmaris Belediyesi okulun sokağına "Limon Ağacı Sokağı" tabelası astı.

Kaymakam Aksoy, öğrencilerin güzel düşüncelerini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ise okulun bulunduğu sokağın fidanlarla yeşile dönüştüğünü ve artık limon kokacağını dile getirdi.

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Öztürk de ilçenin meyve ağaçlarıyla donatılmasını önemsediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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