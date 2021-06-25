Muğla'da öğrenciler okullarındaki etkinliklerle eğlenceli vakit geçiriyor
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Muğla'da öğrenciler okullarındaki etkinliklerle eğlenceli vakit geçiriyor

Muğla'da öğrenciler okullarındaki etkinliklerle eğlenceli vakit geçiriyor
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'da, öğrencilerin akademik gelişimlerinin, fiziksel, sosyal, duygusal, kültürel ve sportif etkinliklerle desteklenmesi amacıyla okul öncesi kurumlar ile ilkokul, ortaokul ve liselerde etkinlikler düzenleniyor.

Muğla'da, öğrencilerin akademik gelişimlerinin, fiziksel, sosyal, duygusal, kültürel ve sportif etkinliklerle desteklenmesi amacıyla okul öncesi kurumlar ile ilkokul, ortaokul ve liselerde etkinlikler düzenleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca karnelerin 18 Haziran'da dijital ortamda erişime açılmasının ardından okullarda, 21 Haziran'da başlayan ve 2 Temmuz'a kadar sürecek etkinliklere katılan öğrenciler hem eğitim alanında hem de sosyal boyutta eksiklerini gideriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, etkinlikler kapsamında Menteşe ilçesindeki Türdü 100. Yıl İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Okulda, temassız çocuk oyunları, akıl ve zeka oyunları atölye etkinliklerine katılan Çay, faaliyetlerle ilgili öğretmenlerden bilgi aldı.

Çay, AA muhabirine, Muğla'daki okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre gerçekleştirilen etkinliklere katılan çocukların, güzel vakit geçirdiğini anlattı.

Gönüllük esasına dayalı olarak 2 Temmuz'dan sonra da eylüle kadar "Telafide Ben de Varım" programının gerçekleştirileceğini belirten Çay, "5 Temmuz itibariyle Milli Eğitim Bakanlığımızın uyguladı "Telafide Ben de Varım" eğitim programı başlayacak. İnşallah yaz boyunca çocuklarımızı hem akademik hem sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda destekleyeceğiz. Çocuklarımızın önümüzdeki eğitim-öğretim yılına sağlıklı ve mutlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Çay, gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesinin amaçlandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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