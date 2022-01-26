Odasında ölü bulunan 17 yaşındaki genç kızın cenazesi defnedildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Odasında ölü bulunan 17 yaşındaki genç kızın cenazesi defnedildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle yaşadığı evde ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze S, toprağa verildi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle yaşadığı evde ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze S, toprağa verildi.

Bodrum Belediyesi Cenaze İşleri Morgu'ndan yakınlarınca teslim alınan genç kızın cenazesi, Çamlıca Mezarlığı'na getirildi. Buradaki törene yakınları, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Gamze S'nin cenazesi burada toprağa verildi. Törende genç kızın yakınları üzüntü yaşadı.

Genç kızın aşçılık bölümü lise ikinci sınıf öğrencisi olduğu ve staj için Mumcular Mahallesi'ndeki bir lokantada çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan Gamze S'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ve babasının adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

24 Ocak'ta, ailenin ihbarı üzerine Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze S'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibince yapılan çalışmada, Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğunu tespit etmişti.

Odasında ölü bulunan 17 yaşındaki genç kızın cenazesi defnedildi

Odasında ölü bulunan 17 yaşındaki genç kızın cenazesi defnedildi

Odasında ölü bulunan 17 yaşındaki genç kızın cenazesi defnedildi

Odasında ölü bulunan 17 yaşındaki genç kızın cenazesi defnedildi

Odasında ölü bulunan 17 yaşındaki genç kızın cenazesi defnedildi

Odasında ölü bulunan 17 yaşındaki genç kızın cenazesi defnedildi

Odasında ölü bulunan 17 yaşındaki genç kızın cenazesi defnedildi

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

Çamlıca, Cenaze, Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title