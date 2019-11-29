Muğla'da "nitelikli dolandırıcılık" iddiası
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "nitelikli dolandırıcılık" yaptığı iddiasıyla Ankara'da sahte kimlikle yakalanan kişi tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "nitelikli dolandırıcılık" yaptığı iddiasıyla Ankara'da sahte kimlikle yakalanan kişi tutuklandı.
D.A.V. sahte kimlikle 8 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla hakkında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan T.B. Ankara'da yakalandı.
İşlemlerinin ardından Fethiye'ye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Fethiye Sulh Ceza Hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.