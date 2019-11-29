Muğla'da "nitelikli dolandırıcılık" iddiası
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Muğla'da "nitelikli dolandırıcılık" iddiası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "nitelikli dolandırıcılık" yaptığı iddiasıyla Ankara'da sahte kimlikle yakalanan kişi tutuklandı.

29.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:06
Muğla'da

'nın ilçesinde, "nitelikli dolandırıcılık" yaptığı iddiasıyla 'da sahte kimlikle yakalanan kişi tutuklandı.

D.A.V. sahte kimlikle 8 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla hakkında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan T.B. Ankara'da yakalandı.

İşlemlerinin ardından Fethiye'ye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Fethiye Sulh Ceza Hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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