Nesli tükenme tehlikesindeki karakulak fotokapanla görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nesli tükenme tehlikesindeki karakulak fotokapanla görüntülendi

Anadolu Ajansı / Yasin İlemin - Haberler | Güncel

Muğla'da nesli tükenme tehlikesi altındaki karakulak, ormanlık alana yerleştirilen fotokopana takıldı.

Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'da nesli tükenme tehlikesi altındaki karakulak, ormanlık alana yerleştirilen fotokopana takıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin tarafından araziye yerleştirilen fotokapan, bir karakulağı görüntüledi.

İlemin'in "Timur" adını verdiği yabani kedinin sosyal medyada paylaştığı görüntüsü ilgi çekti. Görüntü, çok sayıda kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı. Genellikle gece avlanan karakulağın görüntüde aksayarak ilerlediği dikkati çekti.

İlemin, AA muhabirine, yıllardır karakulaklarla ilgili çalışma yaptığını, elde ettiği görüntünün en net videolardan olduğunu söyledi.

Görüntüde yer alan yaban kedisinin, avlanırken ayağını incitmiş olabileceğini değerlendirdiğini dile getiren İlemin, karakulakların ve diğer etçillerin çok fazla tehditle karşılaştıklarını ifade etti.

Karakulakların zorlu koşullarda avlanıp ürediklerini anlatan İlemin, şöyle konuştu:

"Yabani kedilerin mevcut habitatları kara yollarıyla parçalanmış durumda. Kısa zaman içinde üç karakulak ve bir vaşak aynı noktada araç çarpması sonucu öldü. Doğa Kuruma ve Milli Parklar ile Kara Yolları Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde ilk önlemler için harekete geçtik. Kara yollarına uyarı tabelaları yerleştirilecek. Sonrasında geçişlerinin en yoğun olduğu noktalara eko-sistem geçiş noktalarının oluşturulması planlanıyor. Umarım gelecek nesiller daha güvende olacak."

Nesli tükenme tehlikesindeki karakulak fotokapanla görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin İlemin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nesli tükenme tehlikesindeki karakulak fotokapanla görüntülendi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 17:21:48. #1.15#

title