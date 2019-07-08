Muğla'da nefes kesen operasyon: 50 milyon değerinde !

Muğla'nın Milas ilçesinde bir koyda karadan Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, denizden Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı, havadan da Havacılık Daire Başkanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 50 milyon TL olan 1,5 ton skunk maddesi ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından alınan bir bilginin değerlendirilmesiyle çalışma başlatan Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milas Cumhuriyet Başsavcılığından aldığı adli karar doğrultusunda uluslararası alanda uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen bir suç örgütünün lideri ve üyelerini tespit etti. Yapılan takip ve analiz çalışmaları sonucunda suç örgütü lideri A.A'nın yurt dışından yüklü miktarda getireceği uyuşturucu maddeyi Milas ilçesindeki bir koydan iç piyasaya dağıtmayı planladığı belirlendi. Balkan ülkelerinden deniz yoluyla taşınan uyuşturucunun Haydar Koyu yanında bulunan küçük bir koyda teslimatının yapılacağının belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. Denizden Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, havadan Havacılık Daire Başkanlığı ve karadan takviye olarak katılan Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İstihbarat unsurlarıyla beraber sabah saatlerinde deniz yoluyla gelen zodyak botun sahile ulaşmasıyla operasyon için düğmeye basıldı. Operasyona Maço ve Joshua isimli narkotik köpekleri de eşlik ederken, yaklaşık 1,5 ton skunk maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin taşınmasında kullanılan 3 araca el konulurken, uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu belirtildi. Uyuşturucu maddeyi getiren suç örgütü lideri A.A., H.İ., V.K., T.I., A.Ö. ve S.V. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yetkililer elde edilen bilgiler doğrultusunda yeni gözaltıların olabileceğini açıklarken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

(Bekir Tosun/İHA)

Kaynak: İHA