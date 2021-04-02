Muğla'da nefes borusuna yemek kaçan kişi öldü
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Muğla'da nefes borusuna yemek kaçan kişi öldü

Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel
Muğla'da nefes borusuna yemek kaçan kişi öldü

Muğla'nın Datça ilçesinde nefes borusuna yemek kaçan kişi, hayatını kaybetti.

Muğla'nın Datça ilçesinde nefes borusuna yemek kaçan kişi, hayatını kaybetti.

Hacı Ahmet Uzer (91), İskele Mahallesi'nde gözleme yemeye başladıktan bir süre sonra öksürmeye başladı.

Yakınları tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekibince, Datça Devlet Hastanesine kaldırılan Uzer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nefes borusuna yemek kaçtığı ve bu nedenle nefes alamadığı için öldüğü öğrenilen Uzer'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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