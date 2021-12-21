Muğla'da "Nartugan" kutlandı

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Nartugan" kutlaması düzenlendi.

Kent Konseyi Gündoğan Çalışma Grubu'nca, Gündoğan Mahallesi sahilinde yapılan etkinlikte, katılımcılar, sembolik hayat ağacına renkli çaputlar bağlayarak dilek diledi.

Lokma tatlısıyla çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte, renkli görüntüler yaşandı. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte, bando geçişi yapıldı, sahilde ateş yakıldı. Katılanlar bando takımının çaldığı, şarkıcı Barış Kömürcüoğlu'nun da seslendirdiği şarkılar eşliğinde dans ederek eğlendi.

Kent Konseyi Gündoğan Çalışma Grubu üyesi Dilek Yarar, yaptığı açıklamada, etkinliğin geleneksel hale geldiğini, iki yıldır salgın dolayısıyla ara verilen programlara yeniden başladıklarını söyledi.

Çok güzel bir geleneği yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Yarar, "Nar-Tugan 'doğan güneş' demek. Biz de en uzun gecenin aydınlığa dönüşünü, güneşin doğuşunu kutladık. Bando takımı ve sanatçı Barış Kömürcüoğlu'nun konseri ilgi görüyor. El sanatları tezgahları ve yöresel yiyeceklerin yer aldığı tezgahlar var. Herkes bu etkinliği çok özlemiş. Katılanlar eğlenerek çok güzel vakit geçiriyor. O yüzden bizde çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.