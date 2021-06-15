Muğla'da narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Muğla'da narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Dalaman ilçesinde narenciye bahçesinde çıkan yangında bir hektar alan zarar gördü.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde narenciye bahçesinde çıkan yangında bir hektar alan zarar gördü.

Akçataş Mahallesi'ndeki narenciye bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgar nedeniyle etkisini artıran yangına bir helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye ekibi ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.

Ekiplerin çabaları ile söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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