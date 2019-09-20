Muğla'da mutfak tüpündeki gaz kaçağına itfaiye müdahale etti
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir evin mutfak tüpünde meydana gelen gaz kaçağına müdahale edildi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir evin mutfak tüpünde meydana gelen gaz kaçağına müdahale edildi.
Şeyh Mahallesi İskender Çıkmazı Sokağı'ndaki bir evin mutfak tüpünde gaz kaçağının meydana gelmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. Sokağın dar olması nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.
Mutfak tüpündeki gaz kaçağı önleyen ekipler, tüpü tedbir amacıyla götürüldü.