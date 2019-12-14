Muğla'da mutfak tüpü yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Muğla'da mutfak tüpü yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde mutfak tüpü yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

14.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:00
Muğla'da mutfak tüpü yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

'nın ilçesinde mutfak tüpü yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Necati Baran idaresindeki 07 AGS 333 plakalı mutfak tüpü yüklü kamyonet, Fethiye-Antalya kara yolu Sarıyer mevkisinde devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden sürücü Baran'ın cenazesi, sıkıştığı yerden ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan Bekir Özdemir ise sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ekipleri, yola savrulan tüplerin alev almaması için köpük sıktı.

Öte yandan, kaza anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kamyonetin devrilme anı ve dumanların yükselmesi yer alıyor.

Kaynak: AA
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