Muğla'da motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
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Muğla'da motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir grup sürücünün motosikletleriyle trafikte tehlikeli hareketler yapması kameralara yansıdı.

15.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:06
Muğla'da motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

'nın ilçesinde, bir grup sürücünün motosikletleriyle trafikte tehlikeli hareketler yapması kameralara yansıdı.

Konacık Mahallesi 'nda bir grup, motosikletlerini tek teker üzerine kaldırarak trafik yoğunluğuna aldırmadan ilerledi.

Motosikletlerin bazılarının plakasının olmadığı, birinin de okunmaması için çamurla kaplandığı görüldü.

Bir vatandaş, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Muğla'da motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
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