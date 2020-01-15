Muğla'da motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir grup sürücünün motosikletleriyle trafikte tehlikeli hareketler yapması kameralara yansıdı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir grup sürücünün motosikletleriyle trafikte tehlikeli hareketler yapması kameralara yansıdı.
Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir grup, motosikletlerini tek teker üzerine kaldırarak trafik yoğunluğuna aldırmadan ilerledi.
Motosikletlerin bazılarının plakasının olmadığı, birinin de okunmaması için çamurla kaplandığı görüldü.
Bir vatandaş, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.