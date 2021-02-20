Muğla'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı
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Muğla'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

20.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 20.02.2021 13:58
Muğla'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosiklet hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosiklet hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri, Akçaalan Mahallesi'nden motosiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki iş yeri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, T.Y, U.Ş. ve B.K.A'yı yakaladı.

Şüphelilerin adresinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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