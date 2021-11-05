Muğla'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 kişi yakalandı - Haberler
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Muğla'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 kişi yakalandı

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 kişi yakalandı

Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerinde motosiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

MİLAS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerinde motosiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Köyceğiz Toparlar Mahallesi'nden motosiklet çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, H.C'yi Yayla Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Milas ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki hırsızlıkla ilgili H.D. Ketendere Mahallesi'nde yakalandı.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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