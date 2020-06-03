Muğla'da motosiklet domuza çarptı: 2 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletin domuza çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
03.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:42
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletin domuza çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Doğukan Alyar'ın (26) kullandığı 48 ADZ 028 plakalı motosiklet, Göltürkbükü-Bodrum kara yolunda yolun karşına geçmeye çalışan domuza çarparak devrildi.
Domuzun telef olduğu kazada, sürücü Alyar ile motosikletteki Melike Yurdagül yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA