Muğla'da Molla İbrahim Koyu'ndaki kaçak yapı yıkıldı MUĞLA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapı kontrol belgesi iptal edildikten sonra, Milas Belediyesi tarafından mühürlenen Molla İbrahim Koyu'ndaki kaçak bina, yıkıldı.

MUĞLA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapı kontrol belgesi iptal edildikten sonra, Milas Belediyesi tarafından mühürlenen Molla İbrahim Koyu'ndaki kaçak bina, yıkıldı.

İmara aykırı olduğu tespit edilen yapılara yönelik denetimlerini sıklaştıran Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, planlı bir yapılaşma için çalışmalarını sürdürüyor. Kaçak yapılaşmaya göz yummayan ekipler, tespit ettikleri kaçak yapıları mühürleyip, gerekli işlemleri başlatıyor. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapı kayıt belgeleri iptal edilen birçok binanın yıkımını gerçekleştiren Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü şimdi de uzun süredir gündemde yer alan Muğla'nın Milas ilçesi bulunan Mazı Mahallesi Molla İbrahim Koyu'ndaki beton yapı için yıkım işlemini gerçekleştirdi. Sabah erken saatlerde bölgeye gelen ekipler, iş makineleri ile kaçak yapıyı tamamen yıktı.Kaçak ve imara aykırı yapılaşma ile mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Kentimizin imar planları dahilinde ve belirli bir düzen içerisinde gelişim gösterebilmesi için kaçak yapılaşma ile sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze bağlı Yapı Kontrol Birimi ekiplerimiz saha denetimleri ile kaçak yapılaşmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.

Kaynak: DHA