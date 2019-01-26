Muğla'da Mobilya Atölyesinde Yangın

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Karaçulha Mahallesi 40. Sokak'ta Hüseyin Özdemir'e ait mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın atölyenin yanında bulunan başka bir iş yerine sıçradı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, atölye kullanılamaz hale geldi. Yangının sıçradığı iş yerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

Kaynak: AA