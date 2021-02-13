Muğla'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
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Muğla'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

13.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:52
Muğla'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Saliha İşcan idaresindeki 48 ABN 717 plakalı minibüs, Milas-Söke kara yolu Köybağları mevkisinde Raşit Çamlıbel'in kullandığı 48 UA 555 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan sürücü İşçan, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Nejla Dinçer ve Muzaffer Çamlıbel, sağlık ekiplerince 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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