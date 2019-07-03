Muğla'da minibüs, iki otomobille çarpıştı: 10 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yolcu minibüsüyle iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Gürece Mahallesi'nde, Ali Kartal yönetimindeki 48 TM 6706 plakalı yolcu minibüsü, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 DA 7077 ile 34 EM 2189 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü ile araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA