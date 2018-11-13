Muğla'da Minibüs Direğe Çarptı: 2 Ölü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir minibüsün direğe çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir minibüsün direğe çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Soner Tülü (30) yönetimindeki 26 LA 075 plakalı minibüs, Fethiye-Antalya kara yolu Çatalarık mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Soner Tülü ve minibüste bulunan Dilek Karayel'in öldüğünü belirledi.
Cesetler, olay yeri incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.