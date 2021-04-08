Muğla'da mezarlık duvarına çarpan minibüste 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde mezarlık duvarına çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde mezarlık duvarına çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Yücel Şabbak (54) idaresindeki plakasız minibüs, Çaltıözü Mahallesi Gültepe mevkisinde mezarlığın duvarına çarptı. Kazada sürücü Şabbak ile Kadir Zeybek (58) yaralandı.
İhbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekibince araçtan çıkarıldı.
Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır