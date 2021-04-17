Muğla'da meyve suyu kutusuna sakladığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meyve suyu kutusuna sakladığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meyve suyu kutusuna sakladığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelendikleri bir kişiyi durduran ekipler, yaptıkları aramada meyve suyu kutusuna saklanmış bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır