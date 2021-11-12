Muğla'da merdivenle duvar boşluğu arasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde merdivenle duvar boşluğu arasına sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde merdivenle duvar boşluğu arasına sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı.
Çarşı Mahallesi Terzi İbrahim Özkeskin Meydanı'nda bir kedinin duvar boşluğunda sıkıştığı ihbarını alan Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen adrese ulaştı.
Ekiplerce yapılan çalışmayla kurtarılan kedi salıverildi.
AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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