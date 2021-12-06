Muğla'da menfezde mahsur kalan köpek ve yavrusu kurtarıldı - Haberler
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Muğla'da menfezde mahsur kalan köpek ve yavrusu kurtarıldı

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da menfezde mahsur kalan köpek ve yavrusu kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde menfez borusunda mahsur kalan köpek ve yavrusu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde menfez borusunda mahsur kalan köpek ve yavrusu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Beçin Mahallesi orman deposu önünde bulunan menfez boruda köpek ve yavrusunun mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Milas İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, menfezin önünde bulunan su birikintisini tahliye etti.

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından köpek, yavrusunu da alarak menfezdeki borudan çıkıp gözden kayboldu.

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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