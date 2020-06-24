Muğla'da maske takmayan 130 kişiye para cezası verildi
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Muğla'da maske takmayan 130 kişiye para cezası verildi

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan maske takma kuralına uymayan 130 kişiye toplam 94 bin lira ceza uygulandı.

Muğla'da maske takmayan 130 kişiye para cezası verildi
24.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:05

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan maske takma kuralına uymayan 130 kişiye toplam 94 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu Muğla ve ilçelerindeki sorumluluk alanlarındaki denetimlerini sürdürdü.

Ekipler denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyardı.

Ekipler iki gün süren denetimlerinde, ilk gün alt sınırdan, ikinci gün ise üst sınırdan olmak üzere maske takmayan 130 kişiye toplam 94 lira ceza kesti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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