Muğla'da Mart ayında konut satışları yüzde 31,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Mart ayı konut satış istatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Mart ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da geçen yıl Mart ayına göre konut satışları yüzde 31,2 arttı

Muğla'da konut satışları 2021 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 oranında artarak 2 bin 005 oldu. Bu satışların 621'i ilk satış, Bin 384'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, Muğla Türkiye genelinde yüzde 1,8'lik payla 16'ncı sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 23,5 azaldı

Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 oranında azalış göstererek 432 oldu. 432 ipotekli satışın 135'i ilk satış, 297'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 21 815 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 19,6 olurken bu oran Muğla ili için yüzde 21,5 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 63,3 arttı

Muğla'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,3 oranında artış göstererek Bin 573 oldu. Bu satışların 486'sı ilk satış, Bin 087'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı