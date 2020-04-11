Muğla'da, market ve fırınlarda yoğunluk oluştu
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Zonguldak, Muğla, Güncel

Muğla'da, market ve fırınlarda yoğunluk oluştu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Muğla'da da fırın, büfe, market ve akaryakıt istasyonlarına akın etti.

11.04.2020 00:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:50
Muğla'da, market ve fırınlarda yoğunluk oluştu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Muğla'da da fırın, büfe, market ve akaryakıt istasyonlarına akın etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak ili için açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Muğla'da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. Ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçları için de marketlere, büfelere ve akaryakıt istasyonlarına akın eden vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının uygulanmasına dakikalar kala iş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlardan bazılarının sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafeyi koruma ve maske takılması konusunda uyardı.


Kaynak: DHA

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