Muğla'da market sahibini bıçakla tehdit eden zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir market sahibini bıçakla tehdit eden zanlı tutuklandı.

İlçede market işleten bir kişi, O.D. tarafından bıçakla tehdit edildiğini iddia ederek, polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerinden kaçan şüpheli, kısa sürede bölgeye gelen ekipler tarafından, üzerinde bulunan 2 bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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