Muğla'da Manisa BBSK Rüzgarı - Haberler
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Muğla'da Manisa BBSK Rüzgarı

Muğla'da Manisa BBSK Rüzgarı
Bültenler - Haberler | Güncel

Muğla'da yapılan Okul Sporları Gençler Grup Şampiyonası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocuları adeta fırtına gibi esti.

MANİSA (Bültenler) - Şampiyonada 5 altın, 5 gümüş, 1 bronz madalya toplayan yeşil-beyazlılar minderde farkını yine ortaya koydu.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Gençler Grup Şampiyonası 19-20 Ocak tarihleri arasında Muğla ili Fethiye ilçesinde yapıldı. Şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor judo takımı da mücadele etti. Minderde adeta fırtına gibi esen yeşil-beyazlı judocular, 5 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Öte yandan şampiyonada dereceye giren yeşil-beyazlı judocular, Kırıkkale ilinde düzenlenecek olan Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü temsil edecek.

Sporcuları Kutladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, başarılı sporcuları kutlayarak, "Muğla'da yapılan şampiyonadan sporcularımız 11 madalya ile Manisa'ya döndü. Genç sporcularımızı ve antrenörlerini yürekten kutluyorum. Kırıkkale'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda da önemli dereceler elde edeceklerine inanıyorum "dedi.

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Büyükşehir Belediyespor, Fırtına, Manisa, Muğla, Güncel, Haber

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