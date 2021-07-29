Muğla'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Muğla'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki zeytinlik ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale edildi.

Yangın, yaklaşık üç saat süren müdahaleyle evlere ve Milas Katı Atık Depolama Tesisi'ne sıçramadan kontrol altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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