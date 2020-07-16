Muğla'da mahsur kalan 8 sığınmacı kurtarıldı, bir sığınmacı hayatı kaybetti Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede mahsur kalan 8 sığınmacı kurtarıldı, sağlık durumu kötü olan bir sığınmacı yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede mahsur kalan 8 sığınmacı kurtarıldı, sağlık durumu kötü olan bir sığınmacı yaşamını yitirdi.

Çiftlik Koyu'nda karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki bir grup sığınmacının yardım talebinde bulunması üzerine, bölgeye hareket eden sahil güvenlik ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 sığınmacıyı kurtardı.

Sağlık durumu kritik olan bir sığınmacı ise Marmaris Çiftlik Koyu'nda 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Sığınmacı ekipler tarafından yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA