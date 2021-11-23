Muğla'da maden ocağındaki göçükte yaralanan işçi hayatını kaybetti - Haberler
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Muğla'da maden ocağındaki göçükte yaralanan işçi hayatını kaybetti

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da maden ocağındaki göçükte yaralanan işçi hayatını kaybetti

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede öldü.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan İşçi kaldırıldığı hastanede öldü.

Gürleyik Mahallesi'nde faaliyet gösteren krom madeni ocağında, henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Recep Uysal'ı göçükten yaralı çıkardı.

Çameli Devlet Hastanesine kaldırılan Uysal, kurtarılamadı.

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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