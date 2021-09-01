Muğla'da maden ocağındaki göçükte 3 işçi yaralandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi hafif yaralandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi hafif yaralandı.

Gürleyik Mahallesi'nde faaliyet gösteren krom maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, göçükten 3 işçiyi yaralı olarak kurtardı.

Hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç