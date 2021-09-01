Muğla'da maden ocağında göçük: 3 işçi yaralı
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Muğla'da maden ocağında göçük: 3 işçi yaralı

Muğla'da maden ocağında göçük: 3 işçi yaralı
Demirören Haber Ajansı / Tolgahan Kaylı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde özel bir şirkete ait krom madeni ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde özel bir şirkete ait krom madeni ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı.

Dalaman'ın Gürleyik Mahallesi ile komşu il Denizli'nin Çameli ilçesi sınırında yer alan krom madeni ocağında, saat 09.00 sıralarında bilinmeyen nedenle göçük oldu. Göçük altında kalan 3 işçi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yaralı kurtarılan 3 işçi, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolgahan Kaylı

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