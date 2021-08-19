Muğla'da lunaparktaki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı
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Muğla'da lunaparktaki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Muğla'da lunaparktaki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Osman Akça - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaris ilçesi Marina bölgesindeki lunaparkı işleten U.K'nin 3 Haziran'da silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili çalışmada şüphelilerin kimliklerini belirledi.

İzmir'deki adreslere düzenlenen operasyonda, A.B, B.H.Ç. ve K.S. yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla'da lunaparktaki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı
Muğla'da lunaparktaki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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