Muğla'da lunaparktaki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaris ilçesi Marina bölgesindeki lunaparkı işleten U.K'nin 3 Haziran'da silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili çalışmada şüphelilerin kimliklerini belirledi.
İzmir'deki adreslere düzenlenen operasyonda, A.B, B.H.Ç. ve K.S. yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça