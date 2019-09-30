Muğla'da lüks yata fuhuş operasyonu

30.09.2019 21:40

Muğla'nın Marmaris ilçesinde fuhuş amacıyla tur düzenlendiği tespit edilen bir yata düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde fuhuş amacıyla tekne turları düzenlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Turları düzenlediği iddia edilen H.K. adlı kadını yaklaşık 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Bozburun Mahallesi açıklarında olduğu tespit edilen lüks yata yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin de yer aldığı drone destekli operasyonda, aralarında para karşılığı fuhşa aracılık ve yer temin ettiği iddia edilen H.K'nin de olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, turları düzenlediği iddia edilen H.K, tutuklandı, S.Ö adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli ise savcılıkça salıverildi.

Ayrıca, el konulan yat ise Sahil Güvenlik ekiplerince limana çekildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığının koordinesinde sosyal medya hesapları üzerinde yapılan inceleme sonrası ulaşıldığı öğrenilen şüphelilerin, özellikle turizm sezonlarında fuhuş amacıyla yat turları organize ettikleri iddia edildi.

Kaynak: AA