Muğla'da lise öğrencisinin uluslararası başarısı
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Muğla'da lise öğrencisinin uluslararası başarısı

Muğla'da lise öğrencisinin uluslararası başarısı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Endonezya'da 10-12 Nisan'da düzenlenen Uluslararası Bilim Fuarında dünya birinciliği ve ikinciliği alan liseli öğrenciler ödüllendirildi.

Endonezya'da 10-12 Nisan'da düzenlenen Uluslararası Bilim Fuarında dünya birinciliği ve ikinciliği alan liseli öğrenciler ödüllendirildi.

Uluslararası Bilim Fuarı kapsamında BUCA IMSEF ve Endonezya Genç¸ Bilim İnsanları Derneği işbirliği ile çevrim içi olarak, İngilizce dili ile yapılan Uluslararası Proje Yarışması'na Muğla'dan katılan Çağlayan Aslan, biyoloji dalının canlı kategorisinde dünya birincisi olarak altın madalya kazandı.

Fuarda Sude Fatma Öner ve Bora Dere ise yine biyoloji dalında çevre kategorisinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Öğrenciler için Muğla Milli Eğitim Müdürlüğünde tören düzenlendi. Öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve basın mensuplarına projeleri hakkında sunum yaptı.

Proje koordinatörü Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Mehmet Ali Onaran, törende yaptığı konuşmada, bilimin toplumda yayılması için öncülük ettiklerini ve öğrencilerin başarısından gurur duyduklarını söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, geleceğin Aziz Sancarlarını yetiştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Muğla'dan dünya derecesi alan öğrenciler çıkarmanın heyecan verici olduğunu belirten Töre, "Böyle öğrencilerin yetişmesi ve bu çocukların Uluslararası alanda ödül alması mutluluk verici. Öğrencilerin yabancı dili bilimin yanında en iyi şekilde kullanmaları ve bunu bilimsel bir makaleye çevirip kendini ifade etmesi çok büyük bir başarı öyküsü. Bize bu altın ve gümüş madalyaları sunmaları büyük bir emek içeriyor." ifadelerini kullandı.

Programda, İl Müdürü Pervin Töre, barılı öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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