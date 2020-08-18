Muğla'da Lavanta Hasat Şenliği yapıldı
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Muğla'da Lavanta Hasat Şenliği yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Muğla'nın Menteşe İlçesinde kadın istihdamına yönelik hayata geçirilen "Tıbbi Aromatik Vadisi Projesi" kapsamında "Lavanta Hasat Şenliği" gerçekleştirildi.

Muğla'da Lavanta Hasat Şenliği yapıldı
18.08.2020 12:31 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:46

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Muğla'nın Menteşe İlçesinde kadın istihdamına yönelik hayata geçirilen "Tıbbi Aromatik Vadisi Projesi" kapsamında "Lavanta Hasat Şenliği" gerçekleştirildi.

Algı Mahallesi'ndeki bir lavanta bahçesinde başlatılan şenlik programı çerçevesinde, ilk hasadı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, kadın üreticilerle birlikte yaptı.

Burada konuşan Gökcan, lavantanın zerafetin nişanesi olduğunu söyledi.

Geçen yıl Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte Zeytinköy'ü ziyaret ettiklerini ve orada aromatik bitkilerle ilgili bilgi aldıklarını belirten Gökcan, o ziyaret sonrasında Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün 50 bin adet lavanta fidanını üreticilere ücretsiz dağıttığını kaydetti.

Bu fidanların kooperatif kanalıyla Yerkesik, Yenice, Algı, Zeytinköy, Çiftlik ve Fadıl mahallelerinde "Tıbbi Aromatik Vadisi Projesi" kapsamında toprakla buluştuğunu kaydeden Gökcan, "Muğla merkezde Ticaret Borsası Bahçesi'ne de 1200 adet lavanta fidanı dikildi. Proje kapsamında 45 kadınımız istihdam edildi. Ülkemiz endemik bitki varlığı bakımından çok zengin. Toplam 3 bin 500 endemik bitki türü mevcuttur. Türkiye genelindeki endemik türlerin ise yüzde 12'si Muğla'mızda yetişiyor. Muğla'da endemik tür olarak 417 tür bulunuyor." şeklinde konuştu.

Gökcan, Muğla ve yöresinde kekik, defne, adaçayı, keçiboynuzu, salep, meşe palamudu ve sığla ağacının da yetiştirildiğini vurguladı.

Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Feyzullah Ören, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek'in de katıldığı hasat devam ediyor.

Kaynak: AA

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