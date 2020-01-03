Muğla'da lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

03.01.2020 20:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:44

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişi yaşamını yitirdi.

Fethiye ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmenin olduğu ifade edilen lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine olay yerine 3 sahil güvenlik botu, bir dalış timi, sahil güvenlik uçağı ve helikopter sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile ortak yapılan arama kurtarma çalışmalarında 3'ü kadın, 8 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

Sahil güvenlik botuyla Fethiye Sahil Güvenlik Limanı'na getirilen cesetler, Fethiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sahil güvenlik helikopteri, göçmenleri taşıyan botu da denizde tespit etti. Bölgeye gönderilen sahil güvenlik botu, batan lastik botu kıyıya getirdi.

Kayıp olduğu değerlendirilen 7 düzensiz göçmenin bulunması için bölgede çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA