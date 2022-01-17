Muğla'da lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Muğla'da lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'da lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri

Sahil Güvenlik, Marmaris, Muğla, Güncel, Haber

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