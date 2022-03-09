Bodrum açıklarında lastik bottaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum açıklarında lastik bottaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Ali Ballı - Güncel
 - Güncelleme:
Bodrum açıklarında lastik bottaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 8 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 8 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 8 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum açıklarında lastik bottaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Ali Ballı - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title