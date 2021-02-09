Muğla'da kuyuya düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Muğla'da kuyuya düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

09.02.2021 22:33 | Son Güncelleme: 09.02.2021 22:36
Muğla'da kuyuya düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde boş kuyuya düşen yaşlı kadın öldü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde boş kuyuya düşen yaşlı kadın öldü.

Toparlar Mahallesi'nde yaşayan Fatma Tekin (95), dengesini kaybetmesi sonucu evinin bahçesinde bulunan boş kuyuya düştü

Tekin'in kuyuya düştüğünü fark eden yakınları, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, 30 metre derinlikteki kuyuya girerek Fatma Tekin'in cesedini çıkardı.

Tekin'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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