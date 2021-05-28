Muğla'da kuyuya düşen kuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde su kuyusuna düşen kuzu kurtarıldı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde su kuyusuna düşen kuzu kurtarıldı.
Doğanköy Mahallesi Çayır mevkisinde, sulama için kullanılan yaklaşık 10 metrelik su kuyusuna bir kuzunun düştüğünü fark edenler, itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, merdivenle indikleri kuyudan halata bağladıkları kuzuyu çıkararak sahibine teslim etti.
Kuzunun sahibi, çalışmalara katılanlara teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı