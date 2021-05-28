Muğla'da kuyuya düşen kuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Muğla'da kuyuya düşen kuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Muğla'da kuyuya düşen kuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde su kuyusuna düşen kuzu kurtarıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde su kuyusuna düşen kuzu kurtarıldı.

Doğanköy Mahallesi Çayır mevkisinde, sulama için kullanılan yaklaşık 10 metrelik su kuyusuna bir kuzunun düştüğünü fark edenler, itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, merdivenle indikleri kuyudan halata bağladıkları kuzuyu çıkararak sahibine teslim etti.

Kuzunun sahibi, çalışmalara katılanlara teşekkür etti.

Muğla'da kuyuya düşen kuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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